CONTROLLI STRAORDINARI DEI CARABINIERI DI MATERA IN OCCASIONE DEL CARNEVALE: DENUNCIATE IN STATO DI LIBERTA’ 4 PERSONE E CONTESTATE 8 VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE

In occasione del Carnevale, i Carabinieri della Compagnia di Matera hanno effettuato una serie di servizi straordinari di controllo del territorio al termine dei quali hanno deferito in stato di libertà 4 persone e contestato 8 violazioni amministrative.

Le denunce riguardano due cittadini georgiani di 44 e 35 anni bloccati dai militari dell’Arma subito dopo essersi impossessati di merce varia da un supermercato di via Nazionale di Matera; una 45enne sorpresa, sempre a Matera, alla guida del proprio motociclo sprovvista della patente di guida in quanto mai conseguita, ed un 23enne controllato a Montescaglioso alla guida del proprio veicolo con un tasso alcolemico superiore al limite previsto dalla legge e rientrante nella fattispecie penale.

Le violazioni amministrative riguardano invece un 30enne fermato all’altezza dello svincolo della SS 7 con via Dante di Matera trovato in possesso di 3 grammi di cocaina ed 1 di hashish occultati dentro una stampella, e 4 conducenti di autoveicoli, fra i 19 e 29 anni, provenienti da vari comuni della provincia, controllati a Montescaglioso nell’ambito della manifestazione “Carnevale Montese”, risultati positivi all’alcoltest, non oltre però la soglia per la quale scatta la denuncia. Sempre a Montescaglioso due giovani di 19 anni sono stati trovati in possesso di una modica quantità di marjuana per cui sono stati segnalati alla Prefettura di Matera quali assuntori di sostanze stupefacenti. Segnalato anche un 27enne di Pomarico sempre per detenzione di marijuana.

I citati servizi, che hanno permesso complessivamente di elevare 11 contravvenzioni al Codice della strada, sottoporre a sequestro 3 veicoli e ritirare 4 patenti di guida, erano stati preannunciati durante le varie conferenze che si sono tenute negli istituti scolastici materani per sensibilizzare i giovani a non assumere alcolici durante le feste del carnevale, in particolare per chi si sarebbe messo alla guida di auto.

Durante la manifestazione di Montescaglioso, due giovani sono dovuti ricorrere alle cure mediche per l’abuso di sostanze alcoliche.