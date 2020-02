Bari – Sorpresi a rubare nella Scuola Santomauro: 2 arresti

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bari, durante un servizio perlustrativo finalizzato alla tutela del patrimonio pubblico e privato, nel quartiere Carrassi, lungo la Strada Vassallo, alle 06.30 di ieri mattina, hanno sorpreso in flagranza del reato di furto aggravato L.A. 25enne di Bari ed R.M. 30enne di Cassano delle Murge (BA).

I prevenuti, travisati ed armati di cacciavite, dopo aver forzato tre distributori automatici di bevande all’interno dell’Istituto Scolastico “El/7 c.d. Montello S.M. Santomauro” e prelevato il denaro contante in essi contenuto, alla vista dei militari, hanno tentato di scappare, venendo subito bloccati e tratti in arresto. L.A. è stato anche deferito per violazioni alle prescrizioni dell’obbligo di dimora a cui era sottoposto.

Su ordine della competente A.G. sono stati sottoposti agli arresti domiciliari.

Un passamontagna, un cacciavite ed i cellulari sono stati posti sotto sequestro.