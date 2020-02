Vento forte, ancora disagi a Potenza

I Vigili del fuoco di Potenza, dalle prime ore di questa mattina, sono impegnati in diversi interventi causati dal forte vento.

Alberi sradicati, pali telefonici piegati, tetti divelti e cartelli stradali distaccati, alcuni di questi interventi ancora in corso, 4 autopompe e due autoscale con 24 uomini a lavoro.

I Vigili del fuoco, intervenendo rimuovono le parti in imminente pericolo mettendo in sicurezza l’area interessata, per le zone interessate disagi alla circolazione stradale per la chiusura temporanea delle strade.

Sul posto Polizia di Stato, Polizia Locale, Carabinieri ed Tecnici del Comune di Potenza.

Foto e video in allegato, si riferiscono all’intervento in Via Pretoria a Potenza.