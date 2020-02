Ultimi giorni per iscriversi gratuitamente al contest di corti e documentari di Visioni Verticali

Registi e videomakers di tutto il mondo, preparatevi a partecipare al contest di cortometraggi e documentari più visionario del Sud Italia.

Visioni Verticali, la festa del cinema di Potenza, ideata dall’associazione culturale Polimeri, che ha inaugurato la prima edizione lo scorso dicembre 2019 al Palazzo del Turismo e della Cultura, sta preparando una seconda edizione ancora più esplosiva. In occasione del prossimo Visioni Verticali, che si svolgerà a dicembre 2020, verranno proiettate le migliori opere del nuovo panorama audiovisivo italiano ed estero. La kermesse, che per la sua inaugurazione ha invitato attori, registi e artisti lucani a celebrare la Basilicata, ora cerca nuovi sguardi sul mondo.

L’obiettivo di Visioni Verticali, dunque, è quello di scoprire il talento dei giovani registi emergenti del cinema italiano, europeo e internazionale, guardando con particolare interesse ai nuovi linguaggi, forme e visioni della settima arte.

Pertanto la festa del cinema di Potenza lancia un contest dedicato a cortometraggi e documentari, rivolto ai registi di tutto il mondo. Dal 1 febbraio qualunque interessato può iscriversi al concorso in una delle quattro categorie a scelta: cortometraggi, documentari, cortometraggi di animazione e vertical movies. L’iscrizione al contest è gratuita solo per il mese di febbraio e rimarrà aperta fino al 31 ottobre 2020 sul sito di Visioni Verticali. https://www.visioniverticali.it/news/visioni-verticali-lancia-il-primo-contest-di-cortometraggi-e-documentari/ Una giuria tecnica e una giuria popolare selezioneranno le opere finaliste che verranno proiettate in occasione di Visioni Verticali 2020. Durante la giornata conclusiva del festival, infine, le giurie premieranno i vincitori di ogni categoria.

Visioni Verticali non sceglie un tema per le opere da inviare poiché non vuole mettere paletti alla creatività. Quindi osate, siate visionari!

Per leggere il bando clicca qui. https://filmfreeway.com/VisioniVerticali

Se hai bisogno di chiarimenti e ulteriori informazioni non esitare a contattare l’équipe di Visioni Verticali. https://www.visioniverticali.it/contatti/

Media Relations Visioni Verticali | Francesca Ferri

info@visioniverticali.it | 3331495042