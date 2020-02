Verso il nuovo gemellaggio con Denver

Al Comune di Potenza per parlare del gemellaggio con la Città di Denver promosso da Enzo Fierro e la sua Associazione We Love Potenza.

“Una occasione ufficiale – ha spiegato Luigi Scaglione – per dare corso al progetto di nuova emigrazione e nuove generazioni come agenti di internazionalizzazione.

Sono circa 2800 i potentini iscritti all’AIRE. Studiare e ricercare quanti di loro sono di origine lucana e potentina che vivono a Denver è importante”.

Presenti tra gli altri il Presidente della Provincia Rocco Guarino, quello della Camera di Commercio, Michele Somma “opportuno pensare ad attrarre investimenti e favorire nel contempo opportunità per le nostre aziende nel contesto economico di Denver” accompagnato da Vito Verrastro, della Crlm per un breve saluto, Cicala numerosi amministratori cittadini ed in particolare il Presidente del Consiglio Comunale FrAncesco Cannizzaro, il Vice Sindaco Antonio Vigilante e l’assessore Stefania D’Ottavio.

A fare gli onori di casa il Capo di Gabinetto del Sindaco, Rocco Coviello.

Ospite d’eccezione Eric Hiraga Executive Director di Denver Economic.

Le conclusioni dell’incontro affidate al Presidente della Provincia di Potenza Rocco Guarino “non c’è migliore occasione come questa di pensare ad un nuovo sviluppo del territorio in un momento di crisi. Non un gemellaggio statico ma una opportunità per le nuove generazioni da cui far partire un gemellaggio capofila per il resto della regione che abbia come obiettivo e di partnership anche gli organismi internazionali e ministeriali. La Provincia – ha concluso Guarino – farà la sua parte”.

Obiettivo finale, dunque, “Coinvolgere nuova emigrazione e nuove generazioni sia quali fruitori che quali agenti di internazionalizzazione nelle misure nazionali e regionali per l’internazionalizzazione delle PMI italiane (produzioni tipiche dell’agricoltura, dell’artigianato, delle nuove tecnologiche, nel turismo e beni ambientali e culturali, ecc,)”.