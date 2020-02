Unibas: pubblicato bando Master biennale I livello in “Osteopatia Strutturale”

L’Università della Basilicata ha pubblicato il bando di selezione per il master universitario biennale di primo livello in “Osteopatia Strutturale” (edizione 2019-20): la domanda di partecipazione dovrà essere inviata entro il 12 marzo 2020. Le lezioni si svolgeranno nel Campus di Macchia Romana, a Potenza. Il master è organizzato dal dipartimento di Scienze e coordinato dalla docente di Fisiologia, Monica Carmosino, in collaborazione con l’Osteopathic Research Institute di Potenza e la Scuola nazionale di Osteopatia AbeOS. Il Master propone un programma formativo multidisciplinare di durata biennale, mirato ad approfondire le tematiche osteopatiche, nella loro complessità̀. Saranno fornite le basi scientifiche e i principi teorici per il riconoscimento e la valutazione secondo l’ottica osteopatica associata a quella neuro-mio-fasciale. Quest’anno il comitato scientifico si avvarrà della collaborazione dalla scuola di Osteopatia AbeOS, una delle 16 scuole italiane di Osteopatia. “L’esigenza di attivare un’offerta formativa – ha spiegato la professoressa Carmosino – volta all’approfondimento delle professioni complementari al settore medico si pone in linea con un sistema ormai consolidato in altri Paesi europei e con i più recenti orientamenti del nostro Legislatore. Nel nostro Paese, la legge del 2018 individua l’osteopatia e la chiropratica quali professioni sanitarie. In linea con questo orientamento il Master è rivolto ai possessori di laurea di I e II livello in Fisioterapia, Medicina e Chirurgia e lauree equipollenti”.

