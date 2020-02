ANNULLAMENTO conferenze stampa – Treno Verde a Potenza

L’appuntamento è per martedì 25 febbraio, alle ore 17 presso lo Scambiologico, per l’incontro tra giovani attivisti “Verso lo YOUth climate meeting”

Si comunica alle gentili redazioni che l’inaugurazione della tappa del Treno Verde a Potenza, programmata per il 25 febbraio alle ore 10, non avrà luogo.

Facendo seguito alle comunicazioni in tema di contenimento dell’emergenza epidemiologica Covid-19 in atto, Legambiente e Ferrovie dello Stato hanno deciso di concerto di annullare la terza tappa del Treno Verde 2020, che avrebbe dovuto animare la stazione centrale di Potenza il 25 e il 26 febbraio.

Non avranno luogo, dunque, le conferenze stampa programmate per domani 25 febbraio e per mercoledì 26 (ore 11), il flash mob di mercoledì 26 (ore 13), né la proiezione del documentario “Deforestazione made in Italy”, prevista per lo stesso giorno alle ore 17. Inoltre, il percorso mostra a bordo delle quattro carrozze rimarrà chiuso alle classi scolastiche che avevano prenotato la visita e al pubblico.

È confermato per domani 26 febbraio, invece, l’incontro con i giovani attivisti di Legambiente e dei Fridays for Future, in vista dello “YOUth climate meeting”, il meeting nazionale dei giovani sul tema della crisi climatica, che si terrà dal 15 al 17 maggio prossimi in Toscana. L’iniziativa si terrà alle ore 17 presso lo spazio Scambiologico in piazzale Istria a Potenza.