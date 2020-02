Unibas: rinviata inaugurazione Scuola Beni Archeologici di Matera, sospesi eventi con ospiti da altre regioni

Sospensione iniziative che prevedono presenza ospiti da zone indicate nell’ordinanza del Presidente della Regione Basilicata

In relazione all’ordinanza del Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, sulle “Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, l’Università degli Studi della Basilicata ha deciso di rinviare a data da destinarsi la cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2019/2020 della Scuola di specializzazione in Beni archeologici, che avrebbe dovuto svolgersi domani, 25 febbraio 2020, a Matera. Si tratta, si precisa dall’Ateneo lucano, di una decisione presa per “l’elevato numero di ospiti attesi alla cerimonia, e provenienti da molte aree d’Italia”. L’Università della Basilicata inoltre – in una nota interna della Rettrice, Aurelia Sole – ha chiesto all’intera comunità universitaria di sospendere le iniziative che prevedono la partecipazione di ospiti provenienti dalle regioni indicate nell’ordinanza del Governatore lucano, Vito Bardi. Successive disposizioni sulle attività didattiche e gestionali dell’Università della Basilicata saranno rese note alla comunità universitaria e ai cittadini attraverso i canali ufficiali di Ateneo.