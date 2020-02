COLDIRETTI: PARTONO I PRIMI CONTRATTI DI FILIERA IN BASILICATA

Si è svolta stamane a Matera, presso la cooperativa “Le Matine”, capofila del progetto, la consegna da parte della Regione Basilicata dei decreti di finanziamento ai produttori della filiera cerealicola. Un provvedimento atteso ormai da due anni attorno al quale la Coldiretti Basilicata ha saputo costruire una rete collaborativa tra produttori unendo coltivatori, trasformatori e grande distribuzione nella logica di filiera. “Con questi contributi le imprese consolideranno le loro attività – ha commentato il presidente regionale di Coldiretti, Antonio Pessolani – e si darà nuova linfa alla società commerciale ‘La Nuova Aurora’ costituita di recente con lo scopo di valorizzare il marchio ‘Io sono Lucano’ che aggrega le cinque filiere costruite dalla Coldiretti. Auspichiamo l’accelerazione della consegna anche dei decreti a valere sulle restanti filiere in tempi rapidi in modo da portare a compimento il progetto ‘Io sono Lucano’. Grande soddisfazione esprimiamo – ha concluso – poiché si porta a casa un lavoro certosino coordinato dalla nostra organizzazione con rapporti continuativi sul territorio”. Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente della cooperativa “Le Matine”, Nunzio Dimauro , per il quale si tratta di “finanziamenti indispensabili per le imprese per essere competitive in termini di qualità e salubrità , necessari per poter arrivare al consumatore finale. Un plauso a Coldiretti – ha concluso Dimauro – che ha sostenuto è ha avuto un ruolo determinante in questo progetto”.

