Banzi (PZ): Visita pastorale del Vescovo di Acerenza (PZ) all’Arma Territoriale di Banzi.

Il Vescovo di Acerenza (PZ), Reverendo Monsignor Francesco Sirufo, nell’ambito delle visite pastorali ai Comuni della propria Arcidiocesi, nel corso della mattinata di ieri si è recato in visita al Comune di Banzi e presso la sede del locale Comando Stazione Carabinieri.

L’Alto Prelato, accompagnato dal Sindaco Pasquale Caffio, accolto dal Comandante della Compagnia Carabinieri di Venosa (PZ) Capitano Alessandro Vergine e dal Comandante della Stazione Maresciallo Maggiore Giulio Cicciomessere, ha incontrato i militari dell’Arma, con i quali ha affrontato le problematiche sociali di maggiore interesse, soffermandosi, in modo particolare, sulle criticità dell’attuale contesto giovanile.

Il Reverendo, nel corso dell’incontro, ha espresso, tra l’altro, parole di apprezzamento per l’impegno profuso dai militari dell’Arma sul territorio, in favore della collettività ed in particolare delle fasce deboli come gli anziani.