23 Febbraio – Incontro a Matera del calcio in carrozzina elettrica

L’ ASD PEGASO AIAS MATERA, squadra paralimpica alla FIWH

(Federazione Italiana Wheelchair Hockey) organizzerà a Matera un evento di promozione e sensibilizzazione

della disciplina sportiva “Powerchair Football” (calcio in carrozzina elettrica).

presso il Palalanera di Matera in Via Vena 64/A il 23 febbraio 2020 dalle 15.00 -19.00 .

Il 2018 puo’ essere considerato come l’anno zero del powerchair football italiano: quattro società iscritte in Italia sassi, tutte del Sud di cui 2 della Basilicata,

l’ASD PEGASO AIAS MATERA e ALBATROS di Marconia. All’evento di domenica 23 parteciperà anche la forte squadra pugliese Oltre Sport, così tutti insieme

permetteranno a persone con disabilità di sperimentare questa nuova disciplina.

L’evento di concluderà con un’amichevole Basilicata-Puglia per dimostrare a tutti che lo sport può essere per tutti e permettere l’inclusione.