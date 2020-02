Sabato 22 febbraio terzo appuntamento con CINEoffiCINE alle OMC di Castellaneta (TA)

CINEoffiCINE – I parte | Visioni da un altro sud

Quattro documentari per le quattro settimane di febbraio: l’associazione Articolazioni dà il via alla prima rassegna cinematografica alle OMC – Officine Mercato Comunale di Castellaneta (TA)

Sabato 22 febbraio|“Un paese ci vuole” di Sebastiano Sallustio

Dopo i primi due film, prosegue sabato 22 febbraio l’appuntamento settimanale con CINEoffiCINE, la prima rassegna cinematografica alle OMC – Officine Mercato Comunale di Castellaneta (TA).

CINEoffiCINE è organizzato e curato dall’associazione Articolazioni – Fabbrica delle arti cinetiche , sotto l’insegna anche del Castellaneta Film Fest , il festival di cortometraggi e videoclip musicali organizzato dall’associazione Articolazioni dal 2013 al 2016, con un seguito fino ad oggi in diverse iniziative itineranti e in collaborazione con altre realtà del territorio, festival multidisciplinare di cui di fatto questa rassegna vuole essere un piccolo ritorno anche al cuore cinematografico.

Sabato 22 febbraio sarà la volta di “Un paese ci vuole” di Sebastiano Sallustio, il cui racconto ha al contempo come protagonisti un territorio geografico e un’anima – simbolicamente rappresentati dai ricami colorati di Maria Parisi – in cui, forse, è possibile ritrovarsi autentici. Non si racconta una vera e propria storia. Non è la storia di Maria, da cui parte il viaggio nell’inverno tra il 2003 e il 2004, non è la storia di sua figlia Rosaria, né quella di suo genero Mimino. Non è la storia di San Michele Salentino, paesello del brindisino talvolta ignoto anche alle mappe geografiche, dove per i più giovani è difficile non pensare di dover partire. È forse un affresco di tutto questo e di un Sud resiliente che non si lamenta, una geografia di luoghi e molteplici stati d’animo che sanno colorarsi di gioia e di speranza, simbolicamente rappresentati dai ricami colorati di Maria.

L’evento CINEoffiCINE, che ha preso il via lo scorso 7 febbraio e che proseguirà fino al 28 febbraio, mira a valorizzare anche le nuove OMC – Officine Mercato Comunale di Castellaneta, contenitore culturale pubblico e a disposizione della comunità, co-gestito dall’associazione Articolazioni, che nello specifico cura gli eventi culturali e cinematografici, nonché la maggior parte delle mostre fin dall’apertura, insieme agli altri 2 partner che ne valorizzano gli aspetti territoriali e turistici, nonché storici e letterari, in un comune percorso.

La rassegna dei primi 4 documentari di CINEoffiCINE – che è infatti la 1a parte di una più ampia proposta – ha come titolo “Visioni da un altro sud”, che era anche il payoff dell’ultima edizione del nostro festival, per creare continuità con quell’approccio, ma anche perché effettivamente il fil rouge dei 4 film è una ‘visione’ interessante della nostra terra e del suo ‘capitale umano’, in 4 esperienze di un sud positivo e propositivo, creativo e che sa resistere, in dialogo col territorio e non solo. Esperienze incisive e differenti che diverranno, dopo ogni proiezione, inevitabile spunto per dialogare con gli autori, presenti alle proiezioni, coinvolgendo e incuriosendo il pubblico presente.

I quattro film, tutti di autori pugliesi, parlano di realtà di forte attualità per il nostro territorio o ne indagano degli aspetti e dei valori importanti. Inoltre, non solo sono stati e sono oggetto di tour di proiezioni di grande interesse, ma alcuni sono stati premiati in importanti contesti nazionali.

Venerdì 7 febbraio | “Madre nostra”

di Lorenzo Scaraggi (già proiettato)

Giovedì 13 febbraio | “Vita Agra”

Di Francesca Schioppo (già proiettato)

Sabato 22 febbraio | “Un paese ci vuole”

di Sebastiano Sallustio

Venerdì 28 febbraio | “Studio”

di Francesco Dongiovanni

Si desidera in tal modo provare a coltivare, a Castellaneta, un ‘terreno’ culturale di scambi virtuosi anche con gli autori e i loro vari contesti, per dare una nuova occasione all’esperienza di qualità del Castellaneta Film Fest stavolta nel nuovo contenitore delle ‘OMC – Officine Mercato Comunale di Castellaneta’, seguendo le stesse orme e lo stesso approccio partecipativo.