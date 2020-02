Kickboxing lucana: 4 medaglie agli interregionali di Vibo Valentia

DUE ORI E DUE BRONZI PER GLI ATLETI LUCANI DELL’ASD SPARTAKUS DI POTENZA AGLI INTERREGIONALI DI KICKBOXING DI VIBO VALENTIA.

Rocco Verrastro si qualifica per i campionati italiani di Lignano Sabbiadoro in programma dal 4 al 10 maggio

L’ultimo successo per gli atleti dell’Asd Spartakus di Potenza è arrivato domenica scorsa, a Vibo Valentia. Nella cittadina calabrese, dove si disputava la seconda fase del torneo interregionale di kickboxing, con tanto di qualificazione ai campionati italiani del prossimo maggio a Lignano Sabbiadoro, gli atleti potentini hanno ottenuto quattro medaglie. Due gli ori conquistati da Francesco Musacchio, nella specialità Kick Light 75 kg, e Rocco Verrastro, nella specialità Light Contact 74 kg; due invece le medaglie di bronzo andate a Salvatore De Marco, per la specialità Kick Light 70 kg e Antonio Cutro specialità Kick Light 75 kg. Quattro preziosi riconoscimenti che si aggiungono al già nutrito medagliere dei giovani atleti della Spartakus, allenati dal presidente Francesco Margiotta. “Negli ultimi anni l’attività agonistica dell’associazione è stata molto fiorente- spiega Margiotta, laureato in scienze motorie, ex atleta nazionale di Full Contact, bronzo ai Mondiali di Coimbra nel 2007 ed un altro bronzo, sempre con la nazionale, ai giochi non olimpici di Kiew- con la squadra agonistica abbiamo partecipato a quasi tutti i campionati regionali ed interregionali promossi dalla federazione FIKBMS alla quale siamo affiliati”. L’ottimo risultato di Vibo Valentia è solo l’ultimo, in ordine di tempo, ottenuto dagli atleti di Margiotta “. Agli interregionali di Calabria hanno partecipato sei dei nostri atleti e tutti hanno dimostrato grandi doti ed abilità- spiega Margiotta- Francesco Musacchio, 17 anni, cintura arancio è già imbattuto sia nei regionali che negli interregionali nella Kick Light categoria 80 e 75 kg. Rocco Verrastro cintura marrone vanta già dei match a contatto pieno più diverse vittorie ai regionali e interregionali nel contatto leggero e si è inoltre qualificato per i campionati italiani del prossimo maggio a Lignano Sabbiadoro. Salvatore De Marco e Antonio Cutro, entrambe cintura gialla, hanno vinto un bronzo nell’ultimo interregionale nella specialità Kick Light. Gabriele Scolletta, cintura gialla al suo primo esordio nei campionati regionali vince subito il primo posto dopo tre difficili incontri. Bellissimo esordio a Vibo anche per l’ultimo arrivato, Francesco Lauciello” Ma qual è la formula vincente della Spartakus?” I ragazzi si allenano quasi tutti i giorni- spiega il presidente- senza dimenticare gli impegni scolastici che affrontano con altrettanti proficui risultati. Il tutto con grande soddisfazione delle famiglie alle quali cerchiamo di non far pesare i costi delle trasferte e degli allenamenti che comunque devono avere un’assidua frequentazione autofinanziandosi”.