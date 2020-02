Fca Melfi, Ugl:”Pronti a produrre la Jeep Compass”

“Ecco arrivata la certificazione DAP per l’avvio della Jeep Compass a Melfi. La Ugl è pronta per incontrare l’azienda dando la disponibilità da subito a produrre l’auto che sprona anche il sistema dell’ibrido”.

Lo dicono il segretario nazionale dell’Ugl metalmeccanici, Antonio Spera unitamente al segretario provinciale della federazione di Potenza, Giuseppe Palumbo

Per i sindacalisti, “certificare la delibera a produrre la Jeep Compass alla Fca Melfi, è il proseguo del nuovo piano Fca 2018/2022 dove in questo sito industriale sono stati coinvolti migliaia di lavoratori i quali oggi possono sperare in un sollievo: per l’Ugl l’avvio, abbandonerebbe il ricorso della Cigs che i metalmeccanici melfitani – concludono Spera e Palumbo – hanno dovuto abbondantemente subire notevolmente con ricadute pesanti sulle loro economie familiari”.