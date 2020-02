MINISTRO PROVENZANO A POTENZA PRESENTA IL LIBRO “CIVILTA’ APPENNINO”

Il libro “Civiltà Appennino, l’Italia verticale tra identità e rappresentazioni” di Raffaele Nigro e Giuseppe Lupo sarà presentato domani, venerdì 21 febbraio, alle ore 15,30 al Museo Provinciale in Via Ciccotti a Potenza. La pubblicazione rientra nella collana delle Saggine della casa editrice Donzelli ed è il primo volume di una serie di libri

che saranno pubblicati e curati dalla Fondazione Appennino. La pubblicazione è stata realizzata con il contributo economico e con il sostegno della BCC Basilicata, l’Ente Parco del Pollino, il Comune di Montemurro e il G.A.L Lucania Interiore spa. Dopo il saluto del Presidente della Provincia di Potenza Rocco Guarino sono previsti gli interventi degli autori Giuseppe Lupo e Raffaele Nigro, dell’editore Carmine Donzelli e del direttore della Fondazione

Appennino Piero Lacorazza. Conclude il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale Giuseppe Provenzano.

