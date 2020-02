Contratti di Fiume Alto, Bassa e Media Valle dell’Ofanto. Convocazione incontro preliminare domani 21 Febbraio ore 10,00

La Provincia di Potenza, sempre più la Casa dei 100 Comuni.

I sindaci dei Comuni di Atella, Avigliano, Banzi, Barile, Bella, Castelgrande, Filiano, Forenza, Ginestra, Lavello, Maschito, Melfi, Montemilone, Muro Lucano, Palazzo San Gervasio, Pescopagano, Rapolla, Rapone, Rionero in Vulture, Ripacandida, Ruvo del Monte, San Fele, Venosa, parteciperanno domani alla riunione preliminare, convocata dal Presidente della Provincia di Potenza, Rocco Guarino, che si terrà presso la sala Consiliare in piazza Mario Pagano, domani 21 c.m. alle ore 10 , nel corso del quale sarà illustrato il Documento di Intenti per il Contratto di Fiume della Bassa e Media Valle dell’Ofanto, condiviso da questo Ente, al fine di rendere edotti i gentili colleghi sulle tematiche che si intendono sviluppare nel prosieguo. A curare l’iniziativa per la Provincia è l’Arch. Vincenzo Moretti.



• Il Contratto di Fiume è uno strumento di governance dei processi di sviluppo locale che mira a

coinvolgere tutti i soggetti interessati nella gestione e/o utilizzo della risorsa acqua e dei relativi

bacini, assumendo come requisiti strategici gli obiettivi delle Direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE le quali sottolineano l’importanza della partecipazione e del coinvolgimento delle comunità locali.

Al Documento di Intenti per il Contratto di Fiume della Bassa e Media Valle dell’Ofanto, promosso dalle Provincie di Foggia e Barletta-Andria-Trani, ha aderito la Provincia di Potenza, in qualità di Ente di pianificazione territoriale sovraordinata, ai sensi della L.R. Basilicata n.23/99, unitamente ai Comuni di Lavello, Melfi e Montemilone.