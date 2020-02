Focus “Scanzano riparte! Il ruolo della cittadinanza”. 

“Quando una comunità viene espropriata del livello democratico di rappresentanza politica occorre che la stessa si ispiri ai valori della costituzione repubblicana affinché possa ritrovare coesione sociale per un nuovo corso di gestione pluralista della cosa pubblica”.

E’ questo il messaggio che il Comitato per la difesa della Giustizia, dell’Ambiente e del Territorio di Scanzano Jonico vuol trasmettere durante il primo dibattito pubblico, aperto alla cittadinanza, in seguito alle ultime vicende che hanno attanagliato la comunità.

L’incontro si terrà venerdì 28 febbraio, alle ore 17.30, presso il Centro Sociale Anziani, sito in Scanzano Jonico, in Corso De Gasperi.

Secondo il Comitato “Risulta fondamentale aprire un tavolo di discussione in merito alle azioni da porre in essere per il futuro, in grado di migliorare una comunità ricca di sani valori e condivisi principi morali e, nel contempo, svolgere un “approfondito chiarimento ” sulle motivazioni che hanno portato al commissariamento del Comune.

Il Comitato conclude “Ci auguriamo che i cittadini possano partecipare con entusiasmo all’incontro, con l’auspicio che il seme della speranza per un futuro migliore possa germogliare e crescere sempre più forte, al fine di fondare le regole del vivere civile su solide basi di trasparenza e di legalità”.