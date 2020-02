MATERA: RITROVATO SENZA VITA IL CORPO DEL 39ENNE SCOMPARSO

Nella mattinata odierna, presso gli Uffici di Polizia, è stata denunciata la scomparsa di un giovane materano, di anni 39, allontanatosi dalla propria abitazione nella serata di ieri.

La Questura di Matera ha avviato immediatamente le ricerche, focalizzate soprattutto nei luoghi frequentati dal giovane, nei dintorni della città.

E’ stato attivato dalla Prefettura di Matera il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse.

Nel presto pomeriggio, l’autovettura dello scomparso è stata rinvenuta nei pressi della “Grotta dei Pipistrelli”, in Contrada Le Piane. Immediatamente sono intervenuti sul posto la Polizia di Stato, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco.

Grazie anche all’ausilio di un elicottero dei Vigili del Fuoco che ha sorvolato l’area, il corpo dell’uomo è stato avvistato nel dirupo sottostante, da cui è stato recuperato purtroppo senza vita.

Sono in corso le indagini per accertare le cause del decesso.