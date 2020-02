MICHELE MIGLIONICO: ALTA MODA SHOW BANCA GENERALI PRIVATE SEDE DI ROMA

Nei saloni della sede di Roma di Banca Generali Private ospite lo stilista Michele Miglionico con la sua Alta Moda

Banca Generali, la prima banca privata di Piazza Affari, ha ospitato per la prima volta nella propria sede di Roma di Via Bertoloni,2 l’Alta Moda dello stilista Michele Miglionico.

Con una presentazione intima per un numero selezionatissimo di ospiti tra i clienti di Banca Generali Private, giornalisti del settore e personaggi dello spettacolo lo stilista Michele Miglionico ha mandato in passerella la sua ultima collezione dedicata ancora una volta alla Basilicata, terra di origine della sua famiglia, e alla suggestione del nero colore simbolo delle figure femminili della tradizione di questo territorio.

Una collezione lavorata quasi elusivamente in questo colore che mette a fuoco la costruzione e la silhouette dell’abito come prima regola dell’Alta Moda. Ed anche i dettagli: lane con trame di fibra di ginestra e cardo realizzate da artigiani tessitori lucani, broccati di seta, lurex, organza prodotta con sete riciclate e ricami fatti completamente a mano.

Dalla tradizione popolare è preso anche il ri-uso come espressione di continuità; molti degli abiti della collezione sono stati realizzati con tessuti presi da vecchi archivi o magazzini di tessutai con lo scopo di dare una seconda vita ad un tessuto di eccellenza.

A completare il look delle modelle il team degli hair stylist Pixelc3 ed il team make-up artist Academy di Antonio Riccardo e Nicola Acella.

Banca Generali ha come vision quello di essere la prima banca private per valore del servizio, innovazione e sostenibilità. Un modo diverso di aprire i suoi spazi trasformandoli in una vera e propria passerella passando attraverso i grandi connettori della creatività, del glamour ai tempi dei social network.

L’evento, ideato e organizzato da Stefania Marchetti, si è avvalso della regia di Stefania Coralluzzo, della video produzione di Francesco Sellari, fotografie Carbonelli&Seganti e di Antonio Nasca de La Semicroma per l’audio e luci.

La serata è proseguita con un cocktail dinatoire

