MAYADAY, IL NUOVO SINGOLO DI GIANMARCO NATALINA, domenica 16 Febbraio ospite a Radio Laser

GIANMARCO NATALINA ospite a Radio Laser Domenica 16 Febbraio 2020 alle 11,25 per presentare il nuovo singolo MAYADAY

Introduzione al brano

“Mayday” è una canzone viatico, punto di arrivo e nuovo punto di partenza.

È l’incontro con sonorità e metriche differenti, rispetto al passato: un nuovo Gianmarco, proiettato verso quello che mi piacerebbe, artisticamente parlando, essere “da grande”.

L’arrangiamento ha infarinature elettroniche e suoni ‘retrò’, miscelati in un ambiente minimale, per gran parte del brano. Il testo è pensato per mettersi a nudo, ma in maniera differente. L’iniziale consapevolezza viene gradualmente meno frase dopo frase, lasciando spazio ad un’ammissione di coinvolgimento che è, a conti fatti, croce e delizia del presente.

Ci sono voluti riferimenti all’amore per gli animali, al sentirsi quasi più affine a loro che alle persone.

C’è il ricordo di un grande amore e la presa di coscienza di una prossima serenità, non più così distante.

GIANMARCO NATALINA

Note biografiche

Varese, 14 maggio 1989.

Scopro di avere qualcosa da dire nel campo musicale negli anni dell’adolescenza, passata a scarabocchiare fogli, sogni e pentagrammi: da qui le prime vittorie nei festival regionali e nazionali.

Nel 2012 la mia canzone “Tra milioni di domande” è scelta come soundtrack ufficiale del film “Quando il sole sorgerà”, per la regia di Andrea Manicone.

Nel luglio 2014, con il brano Troppo grande per chiamarlo amore, mi aggiudico il “Premio della critica: Armando Mango” al Music on Festival, tenutosi a Lagopesole (Pz).

Nel 2014 una mia poesia, “L’amore vero”, viene pubblicata dalla Casa Editrice PAGINE (Roma), in Le Pagine del Poeta, a cura di Alda M. Sessa.

Vincitore di borsa al C.E.T. (Centro Europeo di Toscolano) di Mogol, frequento e supero il corso di formazione per Autore di testi nel maggio del 2015.

Nel dicembre del 2015 esce, solo in digitale, il singolo “Lorenzo”, canzone scritta da Riccardo Ceratti e da me ri-arrangiata: brano che ricalca, appunto, la storia del priore di Barbiana, don Lorenzo Milani, indubbiamente tra le figure simbolo del filantropismo moderno.

Il 19 luglio 2016 esce ufficialmente l’album “Il cielo dura poco”, ultimo lavoro discografico, contenente otto brani inediti e disponibile sui maggiori stores di distribuzione digitale.

Sempre nell’estate del 2016 la mia canzone “Scelgo Me” si classifica terza al Premio Mia Martini, interpretata dalla cantante Angela Setaro.

Dal Dicembre al Febbraio 2017 sono nuovamente impegnato presso la Scuola di Mogol, il C.E.T, questa volta conseguendo il diploma da “Interprete di musica leggera”.

Impegnato anche in veste di autore e compositore per altri artisti, nel dicembre del 2018 esce l’album “LIBERA”, di Velia Imparato, contenente tre brani scritti e musicati da me.

Il 14 maggio 2019 esce, su YouTube, il singolo: “Il tuo colore”.

Dal 24 maggio, lo stesso, è disponibile sui principali stores digitali.

Il 14 febbraio 2020 esce, su Youtube e sui principali stores digitali, il singolo “Mayday”.

È in lavorazione un album, la cui uscita è prevista per l’estate 2020.

Docente di italiano, storia e geografia.

Laurea magistrale in Storia e Civiltà Europee conseguita presso l’Università degli studi della Basilicata.