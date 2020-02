“Consorzio TerN e The European House- Ambrosetti insieme per lo sviluppo della regione Basilicata”

28 febbraio 2020, Consorzio TerN C.da S. Loja Zona Industriale, Tito Scalo (PZ).

Insieme per supportare la competitività del territorio lucano. È questo uno dei principali obiettivi del protocollo d’intesa che verrà siglato, il 28 febbraio 2020, dal Presidente del Distretto Tecnologico della regione Basilicata TerN, Antonio Colangelo, e dal CEO e Managing Partner The European House- Ambrosetti, Valerio De Molli. Con la stipula dell’accordo, l’attività di TerN si arricchisce di un nuovo partenariato con il primo think-tank privato indipendente in Italia e tra i primi dieci in Europa, The European House- Ambrosetti, presente con un network internazionale tra imprese e istituzioni, e attiva da oltre vent’anni in progetti di sviluppo territoriale e attrazioni d’investimenti in Italia, in Europa e nel mondo.

L’intesa punta a realizzare proposte congiunte al fine di sostenere le azioni per il territorio della regione Basilicata, supportando le istituzioni regionali e il tessuto produttivo favorendo processi di sviluppo economico improntati sul trasferimento tecnologico alle PMI e l’implementazione di processi formativi di alto profilo, contribuendo a favorire la permanenza dei giovani talenti nel territorio lucano.

L’iniziativa comporta un alto valore aggiunto per TerN che si appresta a diventare sempre più attrattivo dotandosi delle iniziative e delle attività di GEOHub, fondato da e-Geos (componente di TerN) che ha l’obiettivo di promuovere la collaborazione intersettoriale, interaziendale al fine di identificare sinergie e settori di convergenza tecnologica e scientifica e d’interesse comune. All’incontro parteciperà Massimo Comparini, CEO e-Geos e direttore Geo-Informazioni di Telespazio.

Il partenariato punta a consolidare il processo d’internazionalizzazione del sistema lucano partendo dalla presenza di TerN nella rete europea NEREUS “Network of European Region Using Space Technologies” di cui è fondatore.

La conferenza stampa di presentazione del partenariato si terrà venerdì 28 febbraio, alle ore 10:00, nella sede del Consorzio TerN presso l’area di ricerca CNR in C.da S. Loja Zona Industriale, Tito Scalo (PZ).