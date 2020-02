Carnevale gravinese: tutti i dettagli

16, 23 e 25 Febbraio appuntamento con i carri allegorici a tema film e serie TV

Sfileranno nelle Domeniche del 16 e del 23 Febbraio e poi ancora il Martedì grasso i carri allegorici che attraverseranno le vie principali della città, in occasione del “Carnevale gravinese”, patrocinato dal Comune di Gravina in Puglia. I percorsi individuati di concerto con la Polizia Locale, che con apposita ordinanza ha predisposto il divieto, la circolazione e la sosta di qualsiasi mezzo nelle strade interessate che tuttavia non saranno soggette ad eccessivi rallentamenti nella circolazione, saranno i medesimi per le sfilate del 16 e del 25 Febbraio. In queste giornate, il raduno si terrà alle ore 14.30 presso il quartiere fieristico di via Spinazzola dal quale il corteo si sposterà verso corso Aldo Moro, via Garibaldi, piazza Scacchi, via Vittorio Emanuele per poi concludersi nel piazzale antistante l’istituto scolastico “San Giovani Bosco”. Incontro fissato in viale Regina Margherita e posticipato alle ore 16.30 invece, nella giornata del 23 che prevede una camminata un po’ più breve verso Corso Aldo Moro, via Garibaldi, piazza Scacchi e scuola “San Giovanni Bosco”. Sei le parrocchie coinvolte – San Domenico, SS Crocifisso, Mater Ecclesiae, Madonna delle Grazie, Spirito Santo e Parrocchia di Dolcecanto – unico il tema scelto: film e serie TV.

Gravina in Puglia, 15 Febbraio 2020