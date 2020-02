ANCI BASILICATA | DIMISSIONI SINDACO DI GROTTOLE, ADDUCE: IL LAVORO DI UN SINDACO È LOGORANTE

Le dimissioni del sindaco di Grottole Francesco Degiacomo fanno emergere plasticamente quanto il ruolo di amministratore locale sia impegnativo e per molti aspetti persino logorante. Dalle parole che Francesco ha usato nella sua lettera di dimissioni comprendo che la sua decisione è stata assunta in totale serenità. Fare il sindaco di un piccolo comune costringe a schierarsi in prima linea quotidianamente impedendo o condizionando qualsiasi altra attività a cominciare da quelle familiari.

Quando poi ci si mette di mezzo anche qualche problema di salute allora la situazione diventa persino pericolosa. Devo apprezzare innanzitutto l’assoluta trasparenza della comunicazione che ha fatto Francesco e a tal proposito gli auguro tutto il bene possibile. Sento il dovere di testimoniare anche a nome di tutti i sindaci della Basilicata il grande impegno di Francesco Degiacomo come Sindaco, come Presidente della provincia di Matera e come componente del cda della Fondazione Matera Basilicata 2019. Grottole è diventato un esempio luminoso di lavoro culturale e sociale che ha avuto una rilevanza persino internazionale legandosi in modo intelligente al programma che abbiamo svolto in questi anni.

Sono certo che potremo sempre contare sulla sua esperienza e sulla sua amabilità e disponibilità.

