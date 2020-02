ALI GATIE – WHAT IF I TOLD YOU THAT I LOVE YOU

ALI GATIE

il fenomeno canadese con 1,5 miliardi di stream

presenta il singolo

“What If I Told You That I Love You”

“What If I Told You That I Love You”, è una bellissima canzone d’amore del cantautore ventiduenne di Toronto Ali Gatie, su etichetta Warner Records.

Su dolci accordi di chitarra e un ritmo pulsante, in questo brano Ali Gatie racconta di quando non si ha il coraggio di esprimere i propri sentimenti e che, quando finalmente lo si trova, è spesso troppo tardi. “What if I told you that I love you” parla proprio di questa montagna russa di sentimenti in cui tutti si possono ritrovare.

Il brano segue il grandissimo successo di It’s You che ha accumulato oltre 1,1 miliardi di stream ed è stato per 13 settimane nella Classifica Hot 100 di Billboard.

Ali Gatie ha annunciato la sua partecipazione al Coachella Valley Music and Arts Festival del 2020.