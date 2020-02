Campionati cucina italiana, il messaggio di Fanelli agli chef lucani

“Grazie al loro lavoro abbiamo fatto conoscere le eccellenze agroalimentari di cui è ricca la nostra regione, oltre ad aver fatto apprezzare le nostre produzioni di nicchia”

“Ambasciatori della cucina e promotori delle eccellenze agroalimentari lucane, dei sapori e dei saperi della nostra terra. L’augurio è che il team degli chef lucani e i singoli cuochi gareggianti possano farsi apprezzare in questa manifestazione nazionale per le competenze professionali, per l’estro creativo, per la costanza e la passione dimostrata durante gli allenamenti di questi mesi, portando a casa risultati importanti”.

È questo il messaggio che l’assessore alle Politiche agricole e forestali, Francesco Fanelli ha rivolto alla squadra lucana delle berrette bianche completamente rinnovata e formata da giovani professionisti che da domani e fino al prossimo 18 febbraio parteciperà alla quinta edizione dei “Campionati della Cucina Italiana”, competizione nazionale organizzata dalla Federazione Italiana Cuochi

e che si svolgerà presso la Fiera di Rimini dove si sfideranno ai fornelli centinaia di cuochi. “Grazie al lavoro dei nostri chef – ha continuato Fanelli – non solo sul territorio, ma anche in giro per l’Italia e per il mondo, abbiamo fatto conoscere le eccellenze agroalimentari di cui è ricca la nostra regione, oltre ad aver fatto apprezzare le nostre produzioni di nicchia che sono utilizzate da rinomati chef nei loro ristoranti gourmet. E’ sicuramente una vetrina importante per promuovere la cultura alimentare, da quella più tradizionale a quella più innovativa, ma anche occasione per confrontarsi sulle scelte dei prodotti di qualità da utilizzare, sulle tecniche di conservazione per esaltare al meglio le loro proprietà, sulla lavorazione e la cottura dei cibi, oltre alla grande attenzione sul tema dello spreco alimentare”.