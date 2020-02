Domani visita istituzionale del ministro Boccia in Basilicata

Il ministro per gli affari regionali e le autonomie incontrerà il presidente Bardi e successivamente il presidente Cicala

Il ministro per gli affari regionali e le autonomie, Francesco Boccia, sarà domani in Basilicata per illustrare le proposte del Governo per il nuovo federalismo.

Il programma della visita prevede alle ore 12,30 l’incontro con il Presidente della Regione Vito Bardi. Subito dopo il ministro Boccia incontrerà gli assessori regionali.

Alle 14 Boccia si sposterà presso il Palazzo del Consiglio regionale dove incontrerà il presidente Carmine Cicala e infine l’Ufficio di Presidenza e i capigruppo.

Il punto stampa è fissato intorno alle ore 13 dopo l’incontro con il presidente Bardi presso la Sala Verrastro. In occasione degli altri incontri sarà possibile effettuare fotografie e riprese filmate. Si prega di inoltrare la richiesta per accredito stampa a ufficio.stampa@regione.basilicata.it