MATERA: Grave incidente stradale

Per cause ancora da accertare, il conducente di un’auto ha perso il controllo, urtando violentemente contro un albero adiacente la carreggiata su cui transitava.

Subito attivate le squadre di soccorso provenienti dal Comando Provinciale di #Matera che, con l’ausilio di un’unità cinofile e di un #elicottero del nucleo dei #Vigilidelfuoco di #Bari, hanno prestato assistenza al conducente.

A causa del violento impatto è risultato necessario effettuare una ricognizione dell’area per verificare che non fossero stati coinvolti ulteriori passeggeri o auto in transito.

Le operazioni si sono svolte con l’ausilio di operatori della #Gdf, #PoliziadiStato e #Poliziamunicipale.

