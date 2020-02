GRAVINA IN PUGLIA – Giovedì 13 Febbraio interventi di derattizzazione

Nella giornata di Giovedì 13 Febbraio prossimo l’intero centro urbano, periferie comprese, sarà interessato da interventi di derattizzazione predisposti dal Comune, con incarico affidato a ditta specializzata. In particolare, sotto il coordinamento del Servizio Municipale Ambiente, in attuazione del piano di misure avviato nelle settimane passate con l’esecuzione di analoghe iniziative, si procederà a porre in essere interventi volti ad arginare il proliferare di ratti, con la messa a terra del materiale occorrente alla riuscita delle azioni pianificate. In caso di pioggia o comunque maltempo, il programma potrebbe subire variazioni.

Gravina in Puglia, 10 Febbraio 2020