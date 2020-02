SPIAGGE A MISURA DI BAMBINO: MARINA DI GINOSA ANCORA BANDIERA VERDE. PROSEGUONO CONTROLLI DEMANIO MARITTIMO

Per il quarto anno consecutivo Marina di Ginosa conquista la Bandiera Verde. La cittadina rivierasca è tra le 144 località italiane inserite nella lista del 2020, tra le 13 pugliesi e tra le uniche due selezionate in provincia di Taranto, ad aver ottenuto l’ambito riconoscimento che indica una località balneare con peculiarità adatte ai bambini.

Tra le caratteristiche che una località deve possedere per ricevere il drappo verde vi sono acqua limpida e bassa vicino alla riva, sabbia per torri e castelli, bagnini e scialuppe di salvataggio, giochi, spazi per cambiare il pannolino o allattare, gelaterie nelle vicinanze, locali per l’aperitivo e ristoranti per i grandi.

Nell’ottica del miglioramento dello sviluppo delle imprenditorie locali e dell’attrazione di investimenti sul territorio, sono già iniziati e proseguiranno i controlli sul demanio marittimo finalizzati all’emersione di abusi edilizi e difformità lungo la fascia demaniale marittima. Già effettuati numerosi sopralluoghi presso altrettanti lidi.

L’obiettivo è quello di sanare quelle situazioni di grave illegittimità presenti sulla nostra costa, quali occupazione illegittime e/o abusi edilizi, nonchè dare possibilità a nuovi investimenti, migliorando l’offerta turistica complessiva.