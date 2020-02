REGIONE BASILICATA | Tempa Rossa, Rosa: massima attenzione a bonifica siti

L’assessore regionale: sollecitata documentazione mancante a Total e a Comune di Giardia Perticara. Sindaco dia impulso ai propri uffici perché trasmettano quanto richiesto

Prendendo atto delle dichiarazioni dei sindaci di Corleto Perticara, Guardia Perticara e Gorgoglione, riprese anche dai consiglieri di minoranza, in merito alla bonifica dei siti inquinati nei territori della concessione Tempa Rossa, al fine di rassicurare i cittadini rispetto ai processi di bonifica, l’assessore regionale all’Ambiente ed Energia, Gianni Rosa, precisa che “queste competenze, fino al 31 dicembre 2018 erano attestate ai Comuni interessati”.

“Dal 2019 sono passati in carico alla Regione Basilicata. Le pratiche sono costantemente attenzionate – evidenzia Rosa – da questo assessorato e dagli uffici competenti, tant’è che nel mese di gennaio 2020 è stata richiesta a Total e al Comune di Corleto Perticara, dove ricadono tutte le aree interessate alla bonifica, la documentazione mancante nei fascicoli, al fine di poter concludere l’iter amministrativo propedeutico all’effettiva bonifica. Sarebbe il caso – aggiunge Rosa – che il sindaco di Corleto Perticara, che legittimamente è preoccupato per la situazione ambientale, dia impulso ai propri uffici affinché trasmettano quanto richiesto. Assicuro che la Regione Basilicata, così come sostenuto costantemente dal presidente Bardi, pone al centro della sua attenzione la tutela della salute dei cittadini lucani e la salvaguardia dell’ambiente Aggiungendo altro in merito alla questione – conclude l’assessore – cadrei come è successo ai rappresentanti degli enti locali in banali polemiche”.

