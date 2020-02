Piano nazionale contro il bullismo: iniziativa del Comune di Montalbano Jonico.

In occasione della terza giornata nazionale contro il bullismo e cyberbullismo a scuola, si svolgerà venerdì 7 febbraio, anche a Montalbano Jonico l’iniziativa promossa dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nell’ambito del Piano nazionale contro il bullismo. Al fine di attuare gli interventi didattici in tema di prevenzione e di contrasto verrà ospitata Teresa Manes, la mamma di Andrea, il 15enne ‘dai pantaloni rosa’ vittima di bullismo e derisione che si è impiccato nell’anno 2012. “Ragazzi, non rimanete nel buio, ma tirate fuori il male che si sente nella pancia”, il messaggio che la Manes diffonde anche a mezzo stampa. Altro ospite dell’evento, ma in collegamento Skype, sarà Marco Toscano, docente di Lettere, originario di Marconia di Pisticci, insegnante all’Ipsia Ercole I d’Este di Ferrara, che ha vinto l’edizione 2019 di “Atlante, Italian Teacher Award” con il progetto chiamato The New Poets, che promuove la poesia, la musica, la danza e le arti visive. Si scrivono canzoni a ritmo rap su problematiche sociali (violenza, mafia, bullismo) e realizzano video che oltrepassano i confini della classe. L’incontro coordinato dalla giornalista Cristina Longo e sostenuto dal Comune di Montalbano Jonico, assessorato alle politiche sociali, in collaborazione con l’Istituto comprensivo “Nicola Fiorentino” e ISS “Pitagora”, si svolgerà interamente nell’aula magna dell’Iss Pitagora e sarà aperto nel pomeriggio dalle ore 17:30 a tutta la cittadinanza.

Correlati