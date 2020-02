Ecocentri comunali aperti, il Sindaco firma l’ordinanza

Il Sindaco di Matera ha firmato un’ordinanza che dispone l’apertura immediata degli ecocentri di Via Montescaglioso e di Viale delle Nazioni Unite.

Il provvedimento è stato notificato al Cns, Consorzio nazionale servizi, che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti nel sub ambito Matera 1.

Il centro comunale di raccolta di Matera Sud (Via Montescaglioso) dev’essere avviato a piena operatività, mentre quello di Matera Nord (Viale delle Nazioni Unite) dev’essere mantenuto operativo solo per il conferimento degli scarti di sfalci e potature.

“L’apertura immediata dei centri di raccolta – sottolinea l’assessore all’Ambiente, Giuseppe Tragni – consente di fornire i servizi necessari e per scongiurare l’abbandono incontrollato dei rifiuti sul territorio comunale e di non pregiudicare le condizioni per una corretta gestione del ciclo dei rifiuti”.