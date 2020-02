DUE INIZIATIVE SABATO AL MERCATO DI CAMPAGNA AMICA DI MATERA

Due importanti appuntamenti sono in programma sabato 8 febbraio al mercato coperto di Campagna Amica a Matera, recentemente inaugurato in Via Pasquale Vena. In mattinata alle ore 11 visita del sindaco, Raffaello de Ruggieri, che farà un giro all’interno della struttura, ubicata nel centro storico della città, ospita su una superficie di 650 metri quadrati, 30 produttori provenienti da tutta la regione. Il primo cittadino, accolto dalla dirigenza regionale e provinciale di Coldiretti, incontrerà produttori e consumatori. Nel pomeriggio, invece, dalle ore 16 alle ore 19, in programma un laboratorio per bambini. Riciclando i cartoni delle uova una artigiana creativa replicherà le maschere tradizionali lucane con tecniche adatte ai bambini.​

Matera 6 febbraio 2020