Club Candonga – 2° giornata al Fruit Logistica di Berlino

Secondo giorno di fiera a Berlino per il Club Candonga. L’affluenza oggi è importante e come di consueto allo stand della Regione Basilicata si offrono le fragole Candonga Top Quality, quest’anno fornite dai soci Compagnia delle Primizie e da Zuccarella Fattorie Ortofrutticole soc.coop. . È presente il dott. Marco Valerio Del Grosso, coordinatore del tavolo agronomico tecnico, avviato nel 2019. L’iniziativa del club per la campagna in corso, tesa a migliorare ed uniformare la qualità degli associati si traduce in un monitoraggio costante dell’andamento produttivo. Da settembre 2019 si susseguono incontri tra i tecnici di tutti i soci al fine di monitorate le fasi agronomiche della produzione, dalla preparazione dei campi alla messa a dimora all’accrescimento. I risultati ottenuti sono buoni ed i lavori sono in corso.

Nella foto, il dott. Marco Valerio Del Grosso insieme al dott. Alberto DeVincenzis Accounting Manager del Club Candonga ed al dott. Giuseppe Santarcangelo Agronomo della Compagnia delle Primizie.