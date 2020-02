POTENZA: GUARINO SU AZIONE PROVINCE GIOVANI 2019 FINANZIATO IL PROGETTO LUCANO

AZIONE PROVINCE GIOVANI 2019 – FINANZIATO IL PROGETTO LUCANO

LA SODDISFAZIONE DEL PRESIDENTE ROCCO GUARINO

Il progetto CONNECT TO GREEN PLUG presentato dall’Unione delle Province di Basilicata, e che riassume le iniziatiove messe in campo dalla Provincia di Potenza e da quella di Matera, è stato ufficialmente riconosciuto come meritevole di attenzione ed ammesso al finanziamento per un contributo di 60,000 Euro.

Ad esprimere la soddisfazione per l’obiettivo raggiunto, “che è solo un primo passo delle azioni messe in campo dalla Provincia di Potenza in materia di sostenibilità e di lotta ai cambiamenti climatici”, è stato il Presidente Rocco Guarino.

“La spinta ad incamminarci su questa strada è venuta da due valutazioni.

La prima dal costante e lento decremento demografico (Basilicata 562.869 abitanti, di cui 364.960 in provincia di Potenza, 197.909 a Matera) e 19esimo posto per indice di consumo con i giovani lucani che, ultimo dato disponibile nel 2011 per appena il 10% ha conseguito la laurea, il secondo – ha aggiunto Guarino – l’incremento della temperatura media aumentata di un grado rispetto al 1961 (14,8). Eppure, il contesto è risultato favorevole a sostenere battaglie ed iniziative per uno sviluppop green e sostenibile, come dimostra il nuovo movimento globale dei <Fridays for future> a cui tanti lucani hanno aderito.

Ed inoltre, la presenza sul territorio regionale, ecco dunque la sintesi fatta dalle due Province in un unicum operativo, di ecosistemi e biodiversità (58 siti natura2000 e 5 parchi per un totale del 20% del territorio regionale), da tutelare salvaguardando i beni museali, le produzioni agricole di eccellenza. Favorendo dunque anche l’autoimprenditorialità giovanile”.

Obiettivo del progetto è fare rete per collegare, potenziare e responsabilizzare i giovani sulla tutela del territorio e dell’ambiente per favorire lo sviluppo sostenibile.

Nel dettaglio, il progetto finanziato che si avvarrà della consulenza di esperti del settore e di 3 partners associativi esterni alle Province, collegherà le 6 buone pratiche individuate per fare rete, in un unicum operativo:

La spina dei SAPERI conoscendo il territorio e le sue risorse; la spina della MOBILITAZIONE educando i giovani allo sviluppo sostenibile attraverso il coinvolgimento di associazioni e consulte studentesche; la spina della RESPONSABILITÀ sull’uso responsabile delle risorse fornendo a due scuole attrezzature per il monitoraggio di alcuni inquinanti e con un forum sulla legalità; la spina della CITTADINANZA ATTIVA con la diffusione degli obiettivi dell’agenza ONU 2030; la spina del GREEN JOB; il CONNECT TO GREEN PLUG FEST, una sorta di festa itinerante nel corso della quale si svolgeranno seminari, attività di informazione e disseminazione, presentazione di lavori candidati ai premi (due) che saranno banditi e premiazione dei vincitori in due appuntamenti, uno per ogni provincia, nel mese di settembre/ottobre.

“Ci attendiamo da questa iniziativa – ha concluso il Presidente della Provincia di Potenza, Rocco Guarino – l’assunzione di consapevolezza del capitale naturale regionale e dell’importanza della lotta responsabile contro i cambiamenti climatici. E da qui nuove forme di lavoro da far attivare ai giovani attraverso l’applicazione delle buone pratiche di economia circolare”.

Potenza, 5 Febbraio 2020