Fruit Logistica, Asso Fruit Italia: buona la prima. Il ministro Bellanova visita lo stand della Basilicata

“Il primo giorno del Fruit Logistica è stato denso di appuntamenti commerciali, promozionali e istituzionali”, così Andrea Badursi, direttore generale Asso Fruit Italia, ha commentato l’esperienza a Berlino che si terrà fino al prossimo 7 Febbraio. Badursi ha poi aggiunto: “Con grande entusiasmo abbiamo accolto Teresa Bellanova, attuale ministro alle Politiche Agricole, che ha visitato lo stand della Basilicata e incontrato gli espositori lucani”. E, ancora Badursi: “A Berlino abbiamo annunciato la nostra partecipazione al Fruit&Salad on the Beach, appuntamento che ormai fa parte delle azioni Asso Fruit Italia visto l’alto contenuto educativo dell’evento”. Il direttore generale, nel parlare di promozione, ha poi aggiunto: “È stato emozionante vedere Sal De Riso utilizzare anche le produzioni Asso Fruit Italia nello show cooking svoltosi nell’Italian Fruit Village”. Infine, Badursi: “Un ringraziamento all’assessore regionale all’Agricoltura, Francesco Fanelli, e al direttore generale delle Politiche Agricole della Regione Basilicata, Donato Del Corso, per il lavoro svolto per il Fruit Logistica che continua ad essere una vetrina per le aziende lucane”

