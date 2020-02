NAHAZE ospite su RADIO LASER Lunedì!

LUNEDÌ 3 FEBBRAIO

H.17:00

Il prossimo lunedì 3 febbraio ospite alle ore 17:00 negli studi di RADIO LASER avremo l’onore di ospitare la giovanissima Nathalie Hazel Intelligente, in arte Nahaze, che con il suo primo singolo #carillon in collaborazione con Achille Lauro sta scalando ogni vetta in tutte le radio.

CHI È NAHAZE

Nathalie Hazel Intelligente, in arte Nahaze, ha origini inglesi ed è madrelingua. Hazel è il nome della nonna materna e fuso con il suo primo nome Nathalie, ha dato vita a NAHAZE. Vissuta da sempre in una famiglia amante della musica, ha avuto la possibilità di vivere appieno la sua passione, fino a decidere di intraprendere la carriera di cantante e autrice. La perfetta conoscenza delle due lingue, le permette di scrivere e cantare brani che miscelano perfettamente l’inglese e l’italiano, in una fusione che musicalmente sembra renderla una lingua sola. Oggi l’artista inaugura la sua presenza sulla scena musicale, ma ne sentiremo presto parlare ovunque.

Recentemente è stata messa sotto contratto dalla storica label americana Elektra (è la prima artista italiana a riuscirci) e ha pubblicato il singolo d’esordio “Carillon” feat. Achille Lauro