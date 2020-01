CONTINUA LA PRESENZA DELL’ADICONSUM A POLICORO

Continua l’assistenza da parte dell’Adiconsum, ogni sabato mattina, a tutela dei consumatori di Policoro presso la sede Cisl pensionati, in Via Giustino Fortunato n. 10, per difenderli dalle continue sopraffazioni, prepotenze, se non proprio truffe, cui vengono sottoposti i cittadini.

Con i nostri interventi – ha precisato Marina Festa, Presidente dell’Adiconsum di Matera – si è conclusa ultimamente a favore di un consumatore un caso di phishing, trattasi di un’attività illegale per ottenere informazioni riservate, finalizzata al furto di identità che mirano a ottenere informazioni come il numero di conto corrente o il codice di identificazione per l’accesso all’home banking. Al nostro assistito l’Istituto bancario ha restituito 500 euro prelevate in modo fraudolento.

L’Adiconsum porta, quindi, sul territorio di Policoro tutta l’esperienza maturata in oltre trent’anni di attività inerente la tutela individuale e collettiva dei consumatori, dalle problematiche inerenti energia ed ambiente (acqua, luce, gas e rifiuti), telefonia pratiche commerciali scorrette e le problematiche legate alla finanza/ credito.

È attivo anche uno specifico servizio inerente le complesse problematiche della Legge n.3/2012, meglio nota come legge salva suicidi per i cittadini in crisi da sovraindebitamento.

In questo periodo di crisi non sono pochi i cittadini che, a causa di eventi eccezionali e di particolari situazioni di crisi economica, non riescono più a pagare i propri debiti e chiedono un aiuto.

Matera 31-01-2020