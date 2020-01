PIT COCCATO – “Mrs Courtesy” su RADIO LASER da VENERDÌ 31

PIT COCCATO

VENERDÌ 31 GENNAIO ESCE IN RADIO E IN DIGITALE

“MRS. COURTESY”

singolo che anticipa l’album “WHAT I NEED”

Dal 31 gennaio sarà in rotazione radiofonica e disponibile sulle piattaforme digitali “MRS. COURTESY” (La Fabbrica/Black Candy Produzioni con distribuzione Believe), il nuovo inedito di PIT COCCATO che anticipa l’album “What I Need”, in uscita a marzo 2020.

Richiamando le atmosfere più cupe della musica anglosassone di Tom Waits e Wilco, “Mrs. Courtesy” è un brano in cui folk e post-rock si mescolano in un dialogo crepuscolare con la propria coscienza.

Parlando del singolo, Pit Coccato racconta: «“Mrs. Courtesy” è una canzone che ben introduce le atmosfere legate alla mia musica, che attinge al folk e al rock di matrice anglosassone, che rappresenta il mio riferimento principale. Nelle mie canzoni propongo un immaginario sonoro grottesco e minimale, racconto amori e storie di personaggi laterali, flussi di coscienza e disarmanti momenti di vita quotidiana. Nella mia musica strumenti analogici ricoprono un ruolo fondamentale: in “Mrs. Courtesy” non ci sono strumenti a percussione, ma suoni ottenuti percuotendo le mani sul corpo, come farebbe un folksinger che suona sulla strada, che si accompagnano alle chitarre, sempre in primo piano».

Biografia

Pietro Coccato, in arte Pit Coccato, è un musicista ventenne di Novara. La sua musica risente del lungo periodo in cui ha vissuto in Irlanda, momento in cui si è avvicinato sempre più alla musica suonando in piccoli club. L’ep di debutto “I can’t stand that radio playing”, autoprodotto, ha portato Pit in un tour di quasi cinquanta date in Italia e all’estero. Il nuovo disco “What I Need“, la cui uscita è prevista per marzo 2020, segna un ulteriore passo avanti nella maturazione di una identità artistica definita e riconoscibile, che fa della performance dal vivo e del coinvolgimento del pubblico uno dei propri punti di forza. Il nuovo disco vede la collaborazione di alcuni apprezzati musicisti della scena indipendente italiana come Carmelo Pipitone e sarà supportato da un videoclip diretto da Erika Errante che uscirà contestualmente all’annuncio delle prime date del tour.