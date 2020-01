JP COOPER – In These Arms su RADIO LASER da VENERDÌ 31

Il nuovo singolo in radio dal 31 Gennaio

“In These Arms” è il nuovo singolo di JP Cooper disponibile in radio dal 31 gennaio. Il brano segue i precedenti singoli “The Reason Why” e “Sing It With Me”.

“In These Arms” è una canzone che parla della dipendenza… – racconta JP Cooper – della dipendenza nell’ambito del rapporto amoroso, quando sai che la persona accanto a te non è quella giusta, ma pur sapendolo accetti di vivere come se fossi in una prigione. Penso che sia una situazione comune a molte persone… a meno che non siano molto fortunate. Da queste relazioni si impara molto su ciò che è bene per te e su ciò che meriti …”.

JP Cooper ha due singoli della Top Ten inglese: il brano “Perfect Strangers”, che ha scritto in collaborazione con Jonas Blue e la hit “September Song” (che ha raggiunto più di 600 milioni di streaming in tutto il mondo). JP Cooper ha venduto di 10 milioni di singoli in tutto il mondo e ha più di 9 milioni di ascoltatori al mese su Spotify

Il cantautore inglese ha annunciato un nuovo tour nel 2020 che toccherà il Regno Unito e l’Europa, incluso uno spettacolo alla Brixton Academy di Londra:

April 15th – Glasgow, SWG3

April 16th – Manchester, Albert Hall

April 18th – Birmingham, O2 Academy

April 20th – Nottingham, Rock City

April 21st – Bristol, SWX

April 22nd – London, O2 Academy Brixton

May 4th – Portugal, Lisbon Tivoli

May 6th – Spain, Madrid Joy Eslava

May 7th – Spain, Barcelona LA (2) De Apolo

May 9th – Italy, Milan Santeria Social Club

May 11th – Switzerland, Zurich Dynamo

May 12th – Germany, Munich Technikum

May 14th – France, Paris Alhambra

May 15th – Holland, Utrecht Tivoli Vrendenburg Ronda

May 16th – Germany, Hamburg Gruenspan

Monday May 18th – Poland, Warsaw Paladium Hall

May 19th – Austria, Vienna Flex

May 21st – Lithuania, Vilnius Loftas

May 22nd – Latvia, Riga Palladium

May 23rd – Estonia, Talinn Rock Cafee

May 25th – Finland, Helsinki Tavastia

May 27th – Sweden, Stockholm Vasateatern

May 28th – Norway, Oslo Rockerfeller

May 29th – Denmark, Copenhagen Amager Bio

