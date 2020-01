JAMES ARTHUR – “QUITE MISS HOME” su RADIO LASER da VENERDÌ 31

Il cantautore che ha superato

Il cantautore che ha superato 1 miliardo di stream su Spotify, James Arthur, torna in radio da venerdì 31 gennaio con “Quite Miss Home”, il nuovo emozionante singolo contenuto nell’album “YOU”, disponibile in CD e in digitale.

Il brano, che vanta già 30 milioni di stream totali, è una traccia maestosa, accompagnata da archi, particolarmente amata dai fan del cantante.

Il cantante ha dichiarato su “Quite Miss Home”: “L’ispirazione per questa canzone arriva dalla lontananza da casa e dalle piccole cose o dalle sfumature che rendono casa il luogo in cui si abita. Il fidanzato di mia sorella lavora fuori casa per buona parte dell’anno e le manca molto. Il suo disturbo ossessivo compulsivo per la pulizia le assicura ogni volta che lui si toglierà le scarpe fuori dalla porta prima di entrare, e che, quando le vedrà, saprà che è davvero a casa.”

Il videoclip ufficiale, diretto da Stevie Russel, ha raggiunto 8 milioni di visualizzazioni ed è stato girato a Londra e Irlanda. A riguardo James ha dichiarato: “Lascerò che questo emozionante video parli da solo. Lo voglio dedicare al produttore del brano, il mio caro amico Busbee. Mi mancherai amico”.

Gli ultimi anni sono stati molto importanti per James Arthur. Recentemente gli è stato assegnato un riconoscimento per aver raggiunto 1 miliardo di stream su Spotify per la sua hit mondiale “Say You Won’t Let Go”. Solo 18 brani hanno raggiunto un miliardo di stream su Spotify nella storia, tra cui quelli di Drake, Ed Sheeran e Justin Bieber, e James è uno dei 10 artisti in tutto il mondo ad aver conquistato questo traguardo.