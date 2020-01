LIL NAS X e NAS – “RODEO” su RADIO LASER da VENERDÌ

Dopo la doppia vittoria

e la straordinaria performance ai Grammy 2020

LIL NAS X

torna in radio con

“RODEO” insieme a NAS

da venerdì 31 gennaio in rotazione

Dopo l’elettrizzante performance di ieri insieme a BTS, Billy Ray Cyrus, Diplo e Mason Ramsey in occasione della 62ma edizione dei Grammy Awards, dove si è aggiudicato due premi (“Best Video” e “Best Pop Duo/Group Performance”), LIL NAS X torna in radio con una nuovo singolo, “RODEO” in collaborazione con il rapper e cantautore multiplatino NAS, in rotazione radiofonica da venerdì 31 gennaio e da oggi disponibile in digitale.

La versione del brano insieme a Cardi B ha già raggiunto 195 milioni di stream totali.

Il 2019 è stato un anno straordinario per Lil Nas X, che ha infranto tutti i record. La sua hit mondiale “Old Town Road” (oltre 2,9 miliardi di stream totali e 1,2 miliardi di visualizzazioni su YouTube) ha conquistato le classifiche radiofoniche e digitali internazionali: #1 in 15 mercati e Top 10 delle classifiche airplay in Europa, Regno Unito, Canada, Australia e Nuova Zelanda, #1 della Hot 100 di Billboard, #1 su Apple Music, #1 della Top 50 Viral Globale, #2 della Top 50 Globale, #2 della Top 50 Viral Italia su Spotify e Top 5 della classifica Shazam Globale. “7 EP”, l’EP che include la versione originale della canzone, ha totalizzato oltre 6 miliardi di stream a livello mondiale e certificazioni platino ovunque. Lil Nas è l’unico artista a essere stato presente contemporaneamente nella Billboard Hot 100, nella Hot Country Songs e nella Hot R&B/Hip Hop Songs.

Incredibile successo anche in Italia, dove il singolo si è aggiudicato la certificazione triplo platino.

Ha fatto seguito il singolo “Panini” che conta oltre 640 milioni di stream e 240 milioni di visualizzazioni.

Nei prossimi mesi Lil Nas sarà impegnato in alcuni dei principali festival mondiali: già confermata la sua presenza alla prossima edizione del Coachella e dello Stagecoach Festival.