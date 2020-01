JESSIE REYEZ FUORI IL NUOVO SINGOLO “LOVE IN THE DARK” SU RADIO LASER DA VENERDÌ

PRE-ORDINA QUI L’ALBUM DI DEBUTTO

NOMINATA AI GRAMMY PER L’EP BEING HUMAN IN PUBLIC

HA TOTALIZZATO QUASI UN MILIARDO DI STREAMING

LA VEDREMO PRESTO ESIBIRSI AL COACHELLA 2020

“Nessun altro ha il suono di Jessie Reyez.” – TIME

“Jessie Reyez, certamente una delle più promettenti della sua ganerazione” – PAPER

“Approccia l’R&B con una mentalià “con ogni mezzo possibile”” – NOISEY

– REMEZCLA “Non molte pop star hanno il coraggio di esporre la propria vulnerabilità e indignazione in modo così chiaro. Jessie Reyez canta dell’Inferno come un angelo”

La cantautrice Jessie Reyez, fresca di nomination ai Grammy, ha annunciato l’uscita del suo album di debutto “Before Love Came To Kill Us”, previsto per il 27 marzo (già disponibile in pre-order).

Ad accompagnare l’annuncio arriva il nuovo singolo “Love In The Dark”, impreziosito dallo splendido video diretto da Se Oh, che sarà in rotazione radiofonica a partire dal 31 gennaio.

“Love In The Dark” segue l’uscita di “Crazy”, cover dell’iconica brano di Pasty Cline e di “Far Away”, una canzone incentrata sulla dura realtà che molte famiglie di migranti hanno vissuto.

È attraverso il suo timbro crudo, la capacità di scrittura e interpretazione che Jessie ha dimostrato di essere una delle voci nuove più ipnotizzanti, ricevendo il plauso della critica che l’ha più volte acclamata.

Solo nell’ultimo anno, Jessie Reyez è stata nominata per un Grammy Award per il Miglior Album Urban per l’ EP “Being Human In Public”.

“Being Human In Public” mette in mostra alcuni dei momenti più personali e intimi della sua vita ed è una raccolta di singoli che complessivamente hanno raggiunto gli oltre 400 milioni di stream in tutto, i suoi brani hanno raccolto quasi un miliardo di stream in tutto il mondo e i suoi video hanno avuto più di 230 milioni di visualizzazioni.

Abbiamo visto Jessie Reyez sul palco del Jimmy Kimmel Live!, al The Late Show con Stephen Colbert con 6LACK e poi in tour da headliner, oltre alle esibizioni in una lunga serie di festival.

Ha collaborato con molti artisti di spicco, tra cui Eminem, Kehlani, Daniel Caesar, Romeo Santos, Lewis Capaldi, Karol G, Bea Miller e c’è anche la sua mano nelle hit di Dua Lipa con Calvin Harris “One Kiss” e in “Promises” di Calvin Harris e Sam Smith.

Jessie Reyez salirà ques’anno sul palco del blasonatissimo festival di Coachella.

