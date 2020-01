EUROPAN 15: Città produttive 2 – risorse, mobilità, equità – Laterza ospita il Forum nazionale dei risultati!

Si è conclusa la quindicesima edizione di EUROPAN sul tema delle Città produttive.

1150 gruppi di giovani hanno affrontato la sfida sui 47 siti in tutta Europa con la partecipazione di 12 paesi. 900 progetti presentati ovvero più del 78% dei gruppi iscritti.

Due le città italiane che hanno partecipato al programma: Laterza e Verbania.

I 5 progetti premiati in Italia saranno presentati al Forum conclusivo che l’Italia dedica ai giovani architetti in ogni edizione di concorso.

La Città di Laterza ha deciso di organizzare e ospitare l’evento per manifestare il grande interesse per il concorso e il desiderio di conoscere i progettisti premiati e coinvolgerli da subito nel programma di lavoro per la rigenerazione delle piazze.

Europan-NRF-PROGRAMMA