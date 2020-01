TARANTO | Lillo e Greg in GAGMEN – I fantastici sketch

Il 31 gennaio al Teatro Orfeo di Taranto

Autori: Claudio Gregori e Pasquale Petrolo

Regia: Lillo e Greg e Claudio Piccolotto

Scene: Andrea Simonetti

Musiche originali: Claudio Gregori e Attilio Di Giovanni

Costumi: NC POP

Con: Lillo e Greg, Vania Della Bidia, Attilio Di Giovanni e Marco Fiorini

Produzione: LSD Edizioni srl

Distribuzione: Terry Chegia

Quello di Lillo e Greg all’Orfeo di Taranto è certamente un ritorno gradito. E se nel 2016 hanno registrato il soldout con “Best of”, dopo 3 anni si preparano a calcare ancora una volta il palco del teatro dei due mari il 31 gennaio alle ore 21,00 con un nuovo sfavillante “varietà”: “Gagmen – I fantastici sketch”. Il titolo parla chiaro e lascia spazio alla comicità più basica, più pura, depurata da qualunque orpello narrativo.

Lillo e Greg punteranno, infatti, sul carisma e sulla rivisitazione (personale e tuttavia molto attuale) della classica tradizione degli sketch.

Lo spettacolo riproporrà ulteriori cavalli di battaglia, questa volta tratti non soltanto dal loro repertorio teatrale ma anche da quello televisivo e radiofonico come “Che, l’hai visto?” (rubrica cult del famigerato programma radiofonico 610 condotto dai due) e “Normal Man”, che vede entrambi nei panni di due super eroi particolari!

L’umorismo colto e sagace di questi volti della comicità italiana, che ha lasciato il segno persino nel mondo dell’editoria e dei fumetti nel lontano ’86, torna sul palcoscenico più forte che mai, ‘promettendo’ risate esilaranti. Una lettura della realtà colta e intramontabile, che non teme confronti stilistici o temporali grazie al suo stretto legame con le attitudini umane più viscerali e per questo immutabili. Gagmen sarà questo e molto altro.

Si ringraziano il Comune di Taranto e la Regione Puglia per il patrocinio.

Si ringrazia il partner La Spiaggetta Club

Si ringrazia il Main Sponsor: Pausa Caffè

Si ringraziano gli Sponsor: Copyright – Maico – RyverTyre – Il Braciere – Istituto di Radiologia San Giorgio – Università Unicusano – Claudio Gulli Ascensori

Media Partner: Se Dico Taranto – Taranto Day – Taranto Notte – Taranto Buonasera

I biglietti per lo spettacolo sono disponibili presso il botteghino del Teatro Orfeo in via Pitagora, 80 a Taranto dalle ore 18 in poi; oppure presso Box Office e Pausa Caffè, anche la mattina.

Info 0994533590 – 3290779521

– Platea e prima galleria > Euro 35

– Seconda galleria > Euro 30

– Terza galleria > Euro 25