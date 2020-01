PISTICCI: TORNANO I FURTI NEI CENTRI ABITATI DI TINCHI E CENTRO AGRICOLO

PISTICCI. Due popolosi centri come Tinchi e Centro Agricolo, da tempo risparmiati da furti, tornano al centro della cronaca per alcuni episodi verificatesi nei giorni scorsi e di cui solo ora se ne è avuta notizia. Si sono infatti, fatti rivivi i ladri che nel giro di meno di una settimana hanno preso di mira alcuni appartamenti dei due centri abitati. Tutte le operazioni malavitose, secondo quanto siamo riusciti a sapere, sarebbero avvenute nelle ore serali o in piena notte. Tre degli appartamenti presi di mira, ci è stato spiegato, che a quell’ora non registravano la presenza di persone in casa, mentre per l’altra abitazione, i malviventi sarebbero addirittura riusciti ad entrare nel suo interno, nonostante in una delle camere attigue, fossero presenti i proprietari della stessa, con alcuni familiari, che non si sarebbero accorti di nulla. Nell’uno e nell’altro caso comunque, i ladri avrebbero agito senza essere per niente disturbati. Maggiormente interessato il centro abitato della frazione di Tinchi, dove sono stati ripuliti ben tre appartamenti. Il quarto appartamento invece, era ubicato a qualche centinaio di metri dal centro dove sorge l’Ospedale Civile, precisamente nel centro abitato di Centro Agricolo, dove, ricordiamo, durante il “ventennio” sorgeva un centro di confinati politici. Sempre secondo le notizie che siamo riusciti ad avere, discreto dovrebbe il bottino fatto soprattutto di oggetti personali, oggetti di valore, monili vari e altro, che i malviventi tranquillamente, sarebbero riusciti a portar via. I furti delle quattro abitazioni, sono stati tutti denunziati alle Forze dell’Ordine e, nel caso, alla Polizia di Stato del Commissariato di Marconia guidato dal Dr. Domenico Di Vittorio, che, dopo i sopralluoghi di rito, ha iniziato subito le indagini per assicurare i malviventi alla Giustizia.

MICHELE SELVAGGI