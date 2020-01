Luca Montenegro, atleta dell’Invicta Matera, allo Juventus Training Center di Vinovo

Momenti indimenticabili per Luca Montenegro, centrocampista classe 2007, tesserato per l’Invicta Matera: per lui una due giorni davvero speciale allo Juventus Training Center di Vinovo, il tempio del calcio giovanile, dove si sta allenando con i pari età bianconeri di tutta Italia, accompagnato dal direttore tecnico e dal consulente di mercato del sodalizio materano, Luigi Taratufolo e Antonio Rebesco.

“Luca, impegnato nelle giornate di mercoledì e giovedì a Vinovo, è un ragazzo di indubbio talento – dichiara Taratufolo – con grande intelligenza calcistica e che, per allenarsi con noi, fa molti sacrifici, facendo più di 200 km per ogni seduta di allenamento. Un’esperienza così importante è favorita da tanti fattori, su tutti il progetto Juventus Youth che permette a società e tecnici di migliorarsi continuamente, mantenendo sempre al centro del progetto la formazione degli allenatori in funzione del benessere del bambino. Luca – aggiunge Taratufolo – ha trovato a Matera gruppi di ragazzi 2007, ma anche 2005 e 2006, con cui si allena, davvero speciali, che hanno grandi qualità e che permettono a tutti di migliorarsi giorno dopo giorno, grazie anche al grande lavoro dei tecnici Vizziello, Resta, Panico, Sarra, Calabrese e Amodio. Sfrutterò anche io – conclude il direttore tecnico dell’Invicta Matera – la possibilità di migliorarmi, osservando le sedute di allenamento e ricercando confronti tecnici con i vari allenatori Juventus.”

Matera, 22/01/20