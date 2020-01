I VERDI IPRONTI A COINVOLGERE I CITTADINI PER MATERA CAPITALE EUROPEA DELLA SOSTENIBILITA’

Sabato 25 gennaio i Verdi materani incontreranno i concittadini in Piazza Vittorio Veneto dove, dalle 18:00 alle 21:00, sarà allestito un gazebo verde. Tutti sono invitati a dare il proprio contributo di idee, cercare il confronto sulle problematiche esistenti e sulle azioni da intraprendere per superarle. In questa prima occasione i Verdi illustreranno la loro visione della Città per il prossimo decennio, un progetto realizzabile e fatto di cose straordinariamente semplici in grado di condurre in forma partecipata la Città di Matera a divenire Capitale Europea della Sostenibilità. “Abbiamo fatto numerosi incontri per mettere a punto il programma – afferma Vito Morcinelli, portavoce provinciale dei Verdi – che non può ritenersi esaustivo ma che rimane aperto al contributo di nuove competenze e sensibilità che incontreremo durante il percorso fino alle prossime amministrative, e quella del gazebo è un primo passo in questa direzione”. Saranno presenti, oltre al Portavoce cittadino Mario Montemurro, anche il Coordinatore Regionale Giuseppe Digilio e Donato Lettieri dell’Esecutivo Nazionale dei Verdi – Europa Verde.

