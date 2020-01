LOUIS TOMLINSON – “WALLS” su RADIO LASER da VENERDÌ

Dal 24 gennaio in radio

LOUIS TOMLINSON

“WALLS”

il singolo co-firmato da NOEL GALLAGHER

Il cantautore tornerà in Italia

per un’imperdibile data del suo World Tour:

11 MARZO 2020 – MILANO (Fabrique)

Entrerà in rotazione radiofonica da venerdì 24 gennaio “Walls” il nuovo singolo di Louis Tomlinson, firmato, tra gli altri, dallo stesso Louis e da Noel Gallagher. Il brano è anche title track dell’album di debutto solista di Tomlinson in uscita il prossimo 31 gennaio.

“Racconta del ritorno a casa dopo essere stato in tournée, subito dopo lo scioglimento del gruppo.

Adoro il suono indie di questa canzone e il suo andamento circolare – si apre e si chiude con lo stesso verso”

Ed è proprio quel verso “Nothing wakes you up like waking up alone” che mostra l’evoluzione del cantautore, pronto a svelare il suo lato vulnerabile. “The day you walked away was the day I became the man that I am now” ne è un altro esempio.

“Fingo di non essere romantico, ma lo sono,” racconta Louis. “Mi ha veramente colpito quando sono andato in studio ad ascoltare la registrazioni delle parti. Ci saranno stati 25 musicisti, tutti lì per i miei brani. È stato un momento commovente, non ho mai sentito un brivido simile”

A livello testuale, il cantautore è giustamente orgoglioso di tutte e dodici le tracce del disco, tutte molto radicate nella vita reale, ma in particolare di quelle che scavano in profondità su temi che vanno dalle relazioni e dalla famiglia alla follia della giovinezza

e ai giorni di mancanza di fiducia in se stessi. Dal vivo, non vede l’ora di esibirsi in canzoni che riflettono l’indie-rock con cui è cresciuto e che adora ancora oggi.

“Mi sento come se questo fosse l’inizio della mia carriera. Ci sono così tante cose che non vedo l’ora di fare e tanti progetti in prospettiva” spiega Louis. “Onestamente, negli ultimi anni ho vissuto tutte le emozioni possibili e ne sono uscito più forte e più sicuro di quanto non sia mai stato. So di aver realizzato un album che piacerà ai miei fan, che suona come me e ha una sua identità. Ci sono state volte in cui non ero sicuro fosse quello che avrei dovuto fare. Ora non riesco a immaginare di fare nient’altro.”

A Marzo il cantautore sarà protagonista di un'imperdibile data italiana del suo tour mondiale: 11 marzo – Milano (Fabrique). Per maggiori informazioni: www.livenation.it

Il 2019 è stato l’anno di debutto solista di Louis Tomlinson. Al suo pluripremiato ritorno a marzo con “Two of Us”, arrivato dopo la tragica perdita di sua madre, hanno fatto seguito diversi singoli: “Kill My Mind”, “We Made” e “Don’t Let It Break Your Heart”.

Il 2020 è l’anno in cui Louis darà il via a 50 date del suo World Tour, la sua prima tournée da solista, che ha già registrato il sold-out in numerose date, tra cui quelle nel Regno Unito.

Louis si è aggiudicato il Best Song Award per “Two Of Us” (70 milioni di stream) ai Teen Choice Awards 2019.

Nel 2018 ha vinto un iHeart Award come “Best Solo Breakout” e un EMA Award come “Best UK & Ireland Act” nel 2017. È entrato nella Top 5 degli artisti emergenti di Billboard nel 2018 e ha oltre 60 milioni di follower sui social media.

Complessivamente la musica di Louis ha raccolto miliardi di stream.