CONAN GRAY “Maniac” su Radio Laser da oggi

“Il principe pop delle teenager” – Teen Vogue “Vi presentiamo il vostro nuovo Principe Pop” – MTV “…Pop che suona così potente da poter riempire gli stadi” – UPROXX “Conan è da tenere d’occhio – Idolator “…stiamo assistendo in prima persona all’evoluzione di una nuova fenomenale popstar” – Ones to Watch

CONAN GRAY

È DISPONIBILE DA OGGI IN RADIO IL SINGOLO

MANIAC

ANNUNCIATO L’ALBUM DI DEBUTTO KID KROW OUT IN USCITA IL 20 MARZO

CONFERMATA L’ESIBIZIONE AL COACHELLA

È disponibile da oggi in radio “Maniac”, il singolo di Conan Gray, nuova promessa del pop di soli 21

Il brano, che ha raggiunto oltre 50 milioni di streaming sulle piattaforme, viene così descritto dall’artista: “Ho scritto Maniac sotto la doccia dopo aver ricevuto un messaggio nostalgico a mezzanotte dalla mia ex mentre era brilla. Stava andando in giro per la città dicendo a tutti che ero un maniaco e che non l’avrei mai lasciata in pace, ma in realtà era lei quella strana! Lei si comportava come maniaca, inviando strani messaggi a tarda notte e presentandosi senza preavviso ai miei spettacoli. Nonostante tutto, ho pensato che la situazione fosse divertente, e che i miei amici avessero affrontato una situazione simile, così ho deciso di scrivere una canzone sulla fine di una relazione dedicata agli ex psicotici. È così che è nata Maniac”.

Il video del brano, che conta oggi oltre 4 milioni di views su YouTube, ricorda le atmosphere dei vecchi film horror. Conan ha commentato: “Penso che tutti abbiano avuto a che fare con un ex psicopatico ad un certo punto della propria vita. Con il video di Maniac volevo che il peggior incubo di ognuno diventasse realtà: tutti i tuoi ex tornano per perseguitarti nella notte. La seconda volta che ho girato il video, ho capito subito che volevo Jess Barden di The End of The Fucking World per interpretare il mio miglior amico. Jess ha un talento incredibile e il suo personaggio mi ricorda molto la mia migliore amica, che ho visto uscire con una serie di diversi tipi di persone: quello artistico, quello sensibile, etc…Ho pensato che sarebbe stato divertente mostrare tutti gli stereotipi in un video ispirato agli horror degli anni ’80”.

“Maniac”, già presente nella US Top 100 e nella Global 200, anticipa l’album d’esordio di Conan Gray, Kid Krow, prodotto da Daniel Nigro, in arrivo il 20 marzo nei negozi e nelle piattaforme digitali, e permette di avere il download immediato dei singoli “Maniac”, “Comfort Crowd”, “Checkmate” e “True Story”.

Quest’ultimo brano rivela il lato più candido e intimo di Gray. Accompagnato da una chitarra acustica, il cantautore parla di temi come il vivere nella periferia, il bullismo e la repression sessuale, e conclude con la fuga verso una vita migliore. Conan si apre più che mai e promette: “It’s not the end of the story…”

I brani estratti dall’album sono già stati ascoltati in streaming oltre 92 milioni di volte, (“Maniac” 51 milioni di stream, “Comfort Crowd” 19 milioni di stream, “Checkmate” 22 milioni di stream). In questo modo Conan Gray si è classificato tra i 500 Most Streamed Artists su Spotify con 8.1 milioni di ascoltatori.

A quanto racconta la storia, Conan Gray ha trovato il modo di farsi notare al di fuori della sua piccola città natale in Texas costruendo il proprio universo musicale a partire da una “band da garage” e un microfono attaccato al lampadario.

Meno di due anni dopo aver pubblicato “Idle Town”, il cantante americano si è posizionato tranquillamente in prima linea nella musica pop grazie al suo EP di debutto Sunset Season (Republic Records) e a una serie di singoli di successo.

Raggiunti e superati i 300 milioni di stream, Conan si è guadagnato l’acclamazione delle principali testate musicali americane, tra cui Vogue, VMAN, Teen Vogue, Paper, The FADER, MTV, i-D, Billboard, Seventeen, OnesToWatch, ha fatto il suo debutto in televisione al Late Night with Seth Meyers e ha trasformato alcuni colleghi del calibro di Billie Eilish, BTS, The 1975, Brendon Urie, Troye Sivan, Lewis Capaldi e Noah Cyrus in suoi fan sfegatati.

Prima ancora di aver rilasciato un suo album ufficiale, Conan Gray ha conquistato il sold out in tutte le date di ben tre tour in Nord America e di uno in Europa, oltre ad aver aperto i concerti dei Panic! At The Disco e aver cantato al Lollapalooza.

In aggiunta a tutti questi successi, Conan si esibirà anche durante il Coachella di quest’anno.

Kid Krow Tracklisting

“Comfort Crowd” “Wish You Were Sober” “Maniac” “(Online-Love)” “Checkmate” “The Cut That Always Bleeds” “Fight or Flight” “Affluenza” “(Can We Be Friends?)” “Heather” “Little League” “The Story”